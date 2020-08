Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300820-709: Motorradfahrerin verunglückt bei Überholmanöver

Hückeswagen (ots)

Ein Überholmanöver auf der Landstraße 68 endete am Samstag (29. August) für eine 27-Jährige aus Pulheim im Krankenhaus. Die junge Frau war in einer Gruppe von Motorrädern in Richtung Kammerforsterhöhe unterwegs und wollte in einer langgezogenen Linkskurve einen vorausfahrenden Ford C-Max überholen. Als ihr in der Kurve ein Auto entgegenkam, konnte sie den Überholvorgang nicht mehr vollständig abschließen und berührte sie beim Wiedereinscheren den Ford C-Max an der vorderen linken Fahrzeugecke. Sie kam zu Fall, zog sich dabei aber zum Glück lediglich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus Wipperfürth behandelt werden mussten. Das Motorrad war nichtmehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

