Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schirmattacken auf Passanten

Trier (ots)

Im Zusammenhang mit einem alkoholisierten Randalierer sucht die Polizei Trier Zeugen, die am Donnerstag, 04.06.2020, gegen 20.15 Uhr in der Paulinstraße im Bereich der Norma-Filiale Beobachtungen zu dem mit einem Schirm bewaffneten Mann gemacht haben. Nicht auszuschließen ist auch, dass Personen durch Schirmattacken verletzt worden waren. Zeugen, bzw. Betroffene werden gebeten, sich unter 0651-9779/3200 mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell