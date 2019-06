Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen, A5 - Vollsperrung

Renchen (ots)

Nach einem Auffahrunfall am heutigen Morgen auf der A5 trug der Fahrer eines Volkswagen leichte Verletzungen davon. Nach ersten Erkenntnissen war er gegen 6.44 Uhr in südliche Richtung unterwegs, als er kurz vor der Rastanlage Renchtal einem Lastwagen auffuhr. Die hierdurch entstandenen Beschädigungen an den Fahrzeugen sorgen derzeit für ein Splitterfeld, welches sich über alle drei Fahrbahnen ausbreitet. Zum Zwecke der Fahrbahnreinigung ist die Südfahrbahn aktuell komplett gesperrt.

