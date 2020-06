Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an geparktem PKW

Baumholder, L176-Gemarkung "Zum Gärtel" (ots)

Am Sonntag, 07.06.2020, zwischen 14:00-15:00 Uhr ist an einem schwarzen Dacia die komplette Beifahrerseite zerkratzt wurden. Das Auto war an einem Feldweg auf der Gemarkung "Zum Gärtel" in Baumholder geparkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Baumholder unter der Telefonnummer 06783-9910 entgegen.

