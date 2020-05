Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht Mühleneschweg

Osnabrück (ots)

Am Montag kam es im Mühleneschweg, zwischen 08 und 14 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Der Verursacher oder die Verursacherin des Unfalls entfernte sich unerlaubt. Beschädigt wurde ein roter Nissan Micra. Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand in Höhe eines Händlers für Fischfeinkost abgestellt worden. Die Schäden befinden sich an der Heckstoßstange und der linken hinteren Fahrzeugecke. Wer Beobachtungen machen konnte, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0541/321-2215.

