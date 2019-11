Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Glück im Unglück

Mannheim (ots)

Am vergangenen Freitagvormittag haben Bundespolizisten einer 46-jährigen Frau am Hauptbahnhof Mannheim Einhalt geboten und dabei gleich zwei Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung festgestellt. Die Frau hatte in der Bahnhofsunterführung mehrere Reisende angepöbelt und in deren Richtung gespuckt. Glücklicherweise wurden die Reisenden nicht getroffen. Die hinzugezogene Bundespolizeistreife stoppte das ungebührliche Verhalten. Die betroffenen Reisenden waren damit zufrieden, dass die Dame gestoppt wurde und verzichteten auf die Stellung eines Strafantrages. Bei der polizeilichen Überprüfung der Frau stellte sich dann heraus, dass sie von zwei Staatsanwaltschaften zur Aufenthaltsermittlung wegen Diebstahls und Körperverletzung ausgeschrieben war. Am Ende wurde sie mit einem Platzverweis für den Hauptbahnhof Mannheim entlassen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Daniela Barg

Telefon: 0721 12016 - 103

E-Mail: bpoli.karlsruhe.oea@polizei.bund.de

www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell