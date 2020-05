Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Diebstahl aus Cabriolet - Verdeck beschädigt

Bissendorf (ots)

Auf einem Parkplatz in der Straße Am Kurgarten geriet in der Nacht zu Montag ein blaues Mercedes Cabriolet ins Visier von Unbekannten. Der oder die Täter machten sich zwischen 21.30 Uhr (Sonntag) und 7.30 Uhr (Montag) an der Heckfolie des Stoffverdecks zu schaffen und stahlen aus dem Fahrzeuginneren Bargeld, zwei Sonnenbrillen und CDs. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe unerkannt. Zeugen, die Hinweise zu dem Autoaufbruch geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bissendorf, Telefon 05402/1090.

