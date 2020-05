Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte/Grenzbereich zu NRW: Vorfall in der Bohmterheide

Bohmte (ots)

Am frühen Sonntagmorgen machten die Insassen eines Autos in der Bohmterheide eine Beobachtung, die bei der Polizei Fragen aufwirft. Die beiden Frauen bemerkten gegen 02.10 Uhr im Bereich Leverner Straße/Grenze zu Nordrhein Westfalen im Vorbeifahren auf einer Wiese neben der Straße eine Frau, die sich möglicherweise in hilfloser Lage befand und mit den Armen winkte. Die Zeuginnen informierten die Polizei, die trotz umfangreicher Suchmaßnahmen die Frau aber nicht mehr antreffen konnten. Auch weitere Ermittlungen am heutigen Tag im Umfeld der genannten Örtlichkeit führten zu keinen weiteren Erkenntnissen. Die Polizei sucht nach Hinweisen und Zeugen. Zum einen den Fahrer eines violetten Opel Corsa mit Osnabrücker Kennzeichen, der am Vorfallsort kurz Kontakt mit den Zeuginnen hatte, zum anderen die Nutzer eines hellen VW Kombi (möglicherweise mit Werbeaufschrift), der ebenfalls vor Ort und noch dem Fahrzeug der Zeuginnen hinterhergefahren war. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bohmte oder Bramsche in Verbindung zu setzen. Telefon: 05471/9710 oder 05461/915300.

