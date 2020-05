Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Nachtrag zum Tötungsdelikt vom 16.05.2020 - gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück

Quakenbrück (ots)

Wie berichtet, kam es am Samstagabend zu einer tödlichen Auseinandersetzung in der Berliner Straße. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hat sich Folgendes zugetragen:

In der tatbetroffenen Wohnung kam es zu einem heftigen Streit zwischen mehreren Personen. Im Verlauf der Auseinandersetzung stach ein 30-jähriger Quakenbrücker mit einem Messer auf einen 38-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz ein. Der Angegriffene verlor das Bewusstsein, wurde reanimationspflichtig und verstarb später aufgrund einer Stichverletzung im Krankenhaus. Beide Männer, Täter und Opfer, sind lettische Staatsangehörige. Alle Beteiligten standen zum Zeitpunkt der Tat unter Alkoholeinfluss. Für den 30-Jährigen beantragte die Staatsanwaltschaft Osnabrück Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Osnabrück erließ noch am Sonntag einen Haftbefehl. Drei andere Personen, die am Samstag ebenfalls von der Polizei mitgenommen worden waren, wurden freigelassen. Gegen sie erhärtete sich kein Tatverdacht.

