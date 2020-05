Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Motorradfachgeschäft

Osnabrück (ots)

Ein Fachgeschäft für Motorradhelme und Motorradbekleidung in der Pferdestraße war am Wochenende das Ziel von Einbrechern. Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen gewaltsam Zutritt in den Verkaufsraum des Geschäftes und entwendeten neben zahlreichen Helmen auch eine Vielzahl von Lederkombis. Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Transporter, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 0541/327-3203 oder -2115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell