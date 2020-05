Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln-Vennermoor: Schwerer Verkehrsunfall auf der Kreuzung

Ostercappeln (ots)

Auf der Kreuzung Lutterdamm/Vördener Straße kam es am heutigen Nachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 55-jährige Fahrer eines Kleintransporters war gegen 13.55 Uhr auf dem Lutterdamm in Richtung Bramsche unterwegs. Als er die Vördener Straße geradeaus überqueren wollte, missachtete er die Vorfahrt einens auf dem Alten Damm von links kommenden Linienbusses und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrzeuge wurde in der Folge in den Graben geschleudert und kamen dort zum Stillstand. Der Unfallverursacher wurde dabei in seinem Citroen Jumper eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Nach erster ambulanter Versorgung wurde der Mazedonier mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der 33 Jahre alte Busfahrer und der einzige Fahrgast, eine 16-jährige Jugendliche, erlitten leichte Verletzungen. Die Kreuzung musste für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung der beiden total beschädigten Fahrzeuge bis etwa 17.35 Uhr voll gesperrt werden. Der Schaden wurde von der Polizei auf mindestens 100.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell