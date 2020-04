Polizei Bielefeld

POL-BI: Eine Menge unerlaubter Gegenstände führten zwei Bielefelder Fahrer mit sich, Führerscheine konnten sie jedoch nicht vorweisen.

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sennestadt und Mitte - Am Dienstagnachmittag, 28.04.2020, kontrollierten Polizeibeamte einen 22-jährigen und einen 47-jährigen Bielefelder, die mit ihren Fahrzeugen auf der Paderborner Straße und der Eckendorfer Straße unterwegs waren, obwohl sie nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügten.

Als die Streifenpolizisten gegen 15:00 Uhr die Lämershagener Straße befuhren, erkannten sie einen 22-jährigen Bielefelder am Steuer eines Fahrzeugs, von dem sie wussten, dass er nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Er bog nach rechts in die Paderborner Straße ab, wo er wenig später von den Polizisten angehalten wurde. Als sie an den 1er BMW herantraten, bestätigte sich der Verdacht, dass es sich um den polizeibekannten Bielefelder handelte.

Wie erwartet konnte der 22-Jährige die benötigten Papiere nicht vorzeigen. Dafür fanden die Polizisten im Inneren des Fahrzeugs Pfefferspray und einen Teleskopschlagstock.

Die Beamten stellten die aufgefundenen Gegenstände sicher.

Wenig später, gegen 17:45 Uhr, erkannte ein Polizist, der privat auf der Eckendorfer Straße unterwegs war, einen ihm wohl bekannten Bielefelder wieder. Der Beamten wusste, dass der 47-Jährige bereits vor einiger Zeit seinen Führerschein abgeben musste. Also verständigte er seine Kollegen und folgte dem Mazda. Die hinzugerufenen Streifenbeamten kontrollierten den Fahrer, der tatsächlich nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Aus dem Auto roch es stark nach Marihuana und im Fahrzeuginneren fanden die Beamten einen gebrauchsfertigen Joint in der Zigarettendose neben dem Fahrersitz. Im Seitenfach lag eine angebrochene Wodkaflasche. Aus diesem Grund veranlassten die Beamten eine Blutprobe und stellten die aufgefundenen Gegenstände sicher.

Beiden Fahrern untersagten die Polizisten die Weiterfahrt. Die Bielefelder müssen sich unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

