Polizei Bielefeld

POL-BI: Angetrunkener Fahrer prallt gegen Stromverteilerkasten und Straßenlaterne

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am frühen Morgen des 29.04.2020, kam es zu einem Alleinunfall auf der Eckendorfer Straße, bei dem der Fahrer unverletzt blieb, jedoch einen hohen Sachschaden anrichtete.

Ein 35-jähriger Fahrer aus Polen befuhr am Mittwoch, gegen 01:00 Uhr, die Eckendorfer Straße stadtauswärts. In der Nähe der Einmündung An der Pottenau verlor er die Kontrolle über seinen 1er BMW und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier streifte er den Bordstein sowie eine Bahnbrücke und kollidierte mit einem Stromverteilerkasten und einer Straßenlaterne.

Auf einer Länge von 135 Meter verursachte der BMW-Fahrer einen Schaden von insgesamt rund 13 500 Euro, da auch das Fahrzeug bei dem Unfall stark beschädigt wurde. Die gesamte Beifahrerseite war demoliert. Alle Felgen wurden bei der Kollision verformt und zwei Reifen hatten nahezu keine Luft mehr.

Ein 29-jähriger Bielefelder kam auf die Unfallstelle zu und bot dem Fahrer seine Hilfe an. Der machte auf ihn einen stark alkoholisierten und aggressiven Eindruck. Also entfernte sich der Bielefelder ein Stück und verständigte die Polizei.

Die eintreffenden Beamten nahmen den Unfall auf und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser verlief positiv und die Beamten ordneten eine Blutentnahme an.

Der 35-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und konnte die geforderte Sicherheitsleistung nicht bezahlen. Die Beamten nahmen den Fahrer mit in das Polizeigewahrsam. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Ein Notdienst der Stadt kümmerte sich um die Sicherung der stromführenden Leitungen.

Der 35-jährige Pole muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholkonsum verantworten müssen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell