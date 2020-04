Polizei Bielefeld

POL-BI: Autoscheibe mit Stein eingeworfen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - In einem Innenhof an der Breite Straße hat ein Dieb in der Nacht zu Dienstag, 28.04.2020, eine Pkw-Seitenscheibe zertrümmert und ein Portemonnaie erbeutet.

Ein 42-jähriger Bielefelder erstattete Anzeige, weil ein Unbekannter zwischen Montag, 16:00 Uhr, und Dienstag, 06:30 Uhr, die Autoscheibe an der Beifahrerseite mit einem Stein einwarf. Auf dem Beifahrersitz des Skoda Fabia blieb der benutzte Stein zurück. Die Geldbörse mit Personaldokumenten, EC- und Kreditkarten und Bargeld, sowie eine braune Umhängetasche aus Leder fehlten.

Nach einer Zeugenaussage soll zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr der Signalton einer Alarmanlage ausgelöst haben. Ein unbekannter Finder entdeckte das gestohlene Portemonnaie. Die Dokumente, EC- und Kreditkarten und einige wenige Münzen befanden sich noch in der Geldbörse. Das übrige Bargeld und die Umhängetasche blieben verschwunden.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell