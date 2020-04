Polizei Bielefeld

POL-BI: Gab es eine Kollision?

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Beamten des Verkehrskommissariats 1 suchen einen möglichen Unfallbeteiligten und Zeugen zu einem Unfall, der sich am Freitag, 17.04.2020,im Bereich der Jöllenbecker Straße und der Wittekindstraße ereignet haben könnte.

Die 50-jährige Fahrerin eines blauen Peugeot will am Freitagabend gegen 20:45 Uhr die Jöllenbecker Straße befahren haben. Im Bereich der Einmündung der Wittekindstraße bemerkte die Bielefelderin einen lauten Knall. Zeitgleich klappte ihr Außenspiegel auf der Beifahrerseite ein. Personen habe die Fahrerin am Fahrbahnrand nicht bemerkt.

Weil dem Peugeot der 50-Jährigen weitere Autos folgten und sie einen Termin einhalten wollte, habe sie nicht angehalten. Später machte sie sich Gedanken, ob sie mit ihrem Auto vielleicht einen Fußgänger oder ein Fahrzeug berührt haben könnte und meldete sich bei der Polizei.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell