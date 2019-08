Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Verlauf Stadtfest Nordenham

Delmenhorst (ots)

Aus polizeilicher Sicht ist das Stadtfest Nordenham ohne nennenswerte Störungen zu Ende gegan-gen. Insgesamt wurden über die Tage vier Platzverweise ausgesprochen. Es kam lediglich zu einem Körperverletzungsdelikt nach vorangegangenen verbalen Streitigkeiten. Das Opfer dieser Körper-verletzung war hiernach derart aufgebbracht und konnte nicht mehr beruhigt werden, so dass es zur Verhinderung der Begehung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden musste. Unter-stützung für die Dauerpräsenz am Marktplatz kam aus Delmenhorst und aus Wilhelmshaven.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell