Polizei Bielefeld

POL-BI: Mercedesfahrer fährt gegen Wand eines Mehrfamilienhauses und flüchtet

Bielefeld (ots)

FK / Bielefeld - Mitte - Am Mittwoch, 29.04.2020, um 01:35 Uhr, wurde ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses (14 dort gemeldete Bewohner) in der Lohbreite in Bielefeld-Mitte durch einen lauten Knall geweckt. Bei dem Blick aus dem Fenster bemerkte er einen Mercedes PKW, der offensichtlich in die Hauswand gefahren worden war. Dabei wurden Teile des Mauerwerkes beschädigt. Zwei männliche Personen flüchteten nach seinen Beobachtungen mit einem Hund in Laufrichtung stadtauswärts. Das Haus ist nach Inaugenscheinnahme des Schadens durch die Feuerwehr Bielefeld weiterhin bewohnbar. Die Sicherung wird durch den Eigentümer übernommen. Der schwer beschädigte PKW wurde sichergestellt. Die Polizei Bielefeld bittet etwaige Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0521-545-0.

