Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Neun Niederländer entfachen Osterfeuer

Bad Bentheim (ots)

Am späten Samstagabend haben neun junge Niederländer in der unmittelbaren Nähe zu einem Waldstück am Bardeler Weg ein größeres Osterfeuer entzündet. Die Polizei wurde gegen 21.15 Uhr auf das etwa zehn Meter breite und vier Meter hohe Feuer aufmerksam. Vor Ort befanden sich neun, teils stark angetrunkenen, junge Personen im Alter zwischen 19 und 26 Jahren. Sie verstießen dabei gleich gegen mehrere Vorgaben der geltenden Kontaktbeschränkungen. Dabei waren sie weder einsichtig, noch kamen sie der Aufforderung zum Löschen des Feuers nach. Die Beamten verständigten die Feuerwehr Gildehaus, die bis 23.15 Uhr mit den Löscharbeiten beschäftigt gewesen ist. Gegen alle neun Personen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sie müssen mit einer empfindlichen Strafe rechnen.

