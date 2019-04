Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Einbruchdiebstahl +++ Einbruch in Sportsbar +++ Verkehrsunfallflucht +++ Körperverletzung +++

Delmenhorst (ots)

Nordenham

Einbruchdiebstahl

Sa., 27.04.2019, 04:55 Uhr - So., 28.04.2019, 04:55 Uhr

Im Zeitraum von Fr., den 26.04.2019, 22:00 Uhr, auf Sa., den 27.04.2019, 11:45 Uhr, kommt es zu einem Einbruch in das Vereinsheim des FC Nordenham in der Rudgardstraße 2 in 26954 Nordenham. Der derzeit unbekannte Täter verschafft sich durch Einschlagen einer Fensterscheibe im rückwärtigen Bereich des Gebäudes Zugang zum Objekt. Hier werden durch ihn mehrere Räume durchsucht und schließlich aus einer Tasche Bargeld in Höhe von 60 Euro entwendet. Der Täter verlässt den Tatort in unbekannte Richtung.

Falls Zeugen Feststellungen oder Beobachtungen zur Tat mitteilen können, so werden sie gebeten diese dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/9981-0 mitzuteilen.

Delmenhorst

Einbruch in Sportsbar

Sa., 27.04.2019, zw. 04:00 Uhr und 10:00 Uhr

Delmenhorst, Stedinger Straße Im genannten Tatzeitraum verschaffen sich unbekannte Täter durch ein Fenster Zutritt zu einer Sportsbar und hebeln mehrere Automaten auf, aus denen das Münzgeld in bislang unbekannter Höhe entwendet worden ist.

Verkehrsunfallflucht

Sa., 27.04.2019, zw. 15:25 Uhr und 16:00 Uhr

Delmenhorst, Reinersweg, Parkplatz "Schuh Siems"

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigt mit einem bislang unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Rangieren einen geparkten Pkw Audi (grau) eines 35-jährigen Delmenhorsters. Am Audi entstand ein Sachschaden i.H.v. ca. 4.000,- Euro.

Brake

Körperverletzung

Breite Str., Fußgängerzone, 28.04.19, 02:50 Uhr

Im Rahmen einer Feierlichkeit kommt es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war die Lage unübersichtlich. Durch massiven Kräfteansatz konnte die Lage beruhigt werden. Bislang konnten ein Beschuldigter und mehrere Opfer ermittelt werden. Alle Opfer wurden nur leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch