Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung für Samstag, 27.04.2019, Polizeikommissariat Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfallflucht in Achternmeer - PKW-Führer unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 27.04.2019, gegen 11:45 Uhr, kommt es auf der Ammerländer Straße in Wardenburg, Ortsteil Achternmeer, zu einem Verkehrsunfall. Der 66-jährige Unfallverursacher aus Wardenburg kommt in einer Linkskurve mit seinem Mercedes von der Fahrbahn ab und hinterlässt einen Schaden im Seitenraum. Auch der Mercedes wird hierbei beschädigt. Der Wardenburger flüchtet vom Unfallort, kann aber wenig später von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Neben den Schäden am PKW kann die Polizei auch eine erhebliche Alkoholisierung von 2,78 Promille bei dem Unfallverursacher feststellen. Es folgt eine Blutentnahme und die Beschlagnahme seines Führerscheins. Daneben muss sich der Mann jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Wardenburg, unter 04407-9230, zu melden.

