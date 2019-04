Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemitteilung des PK BAB Ahlhorn 27.04.2019

Delmenhorst (ots)

Lkw-Notbremsassistent verhindert Schlimmeres A1, km 123, RF OS, LK Diepholz, Gemeinde Stuhr

Am Freitagmittag kam es auf der A1 im Bereich der Gemeinde Stuhr zwischen den Anschlussstellen Delmenhorst-Ost und Groß-Ippener zu einem Verkehrsunfall mit einem Lkw. In Höhe der Auffahrt eines Autobahnparkplatzes fuhr ein VW Golf mit niedriger Geschwindigkeit unvermittelt vor einem Autotransporter auf den Hauptfahrstreifen auf, sodass der automatische Notbremsassistent des Mercedes Actros eine Vollbremsung einleitete. Zeitgleich wich der Lkw-Fahrer geistesgegenwärtig nach rechts aus, was den Sattelzug ins Schlingern brachte. Dabei kollidierte er mit der Außenschutzplanke. Der unbekannte Fahrzeugführer des Golf mit Kennzeichen aus dem Rhein-Kreis Neuss setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6500 Euro. Gegen den bisher unbekannten Unfallverursacher, der die Vorfahrt des Lkw missachtete, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

