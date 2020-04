Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Täter nach Einbruch in Tankstelle festgenommen

Ein Jugendlicher ist am Freitagabend in die Tankstelle an der Hafenstraße eingebrochen. Er schlug mit einem Holzbalken die Verglasung der Haupteingangstür ein und entwendete anschließend aus dem Verkaufsraum diverse Tabakwaren. Der Täter konnte im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Er wurde auf die Dienststelle gebracht und anschließend an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

