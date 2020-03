Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in das Pfarrhaus in Altenhagen

Altentreptow (ots)

Wie bereits in der Pressemitteilung von heute Mittag (Einbruch in zwei Pfarrhäuser, 11.03.2020 12:03 Uhr) mitgeteilt wurde, ist es in der vergangenen Nacht zu Einbrüchen in zwei Pfarrhäuser in Demmin und Stavenhagen gekommen. Am 11.03.2020 gegen 13:00 Uhr wurde der Polizei ein weiterer Einbruch in das Pfarrhaus in Altenhagen bei Altentreptow gemeldet.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Pfarrhaus in der Dorfstraße in Altenhagen verschafft und im Anschluss sämtliches Mobiliar in den Räumlichkeiten durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Somit können derzeit keine Angaben zum entstandenen Stehlschaden angegeben werden. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg sind zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wegen des Einbruchsdiebstahls wurden aufgenommen. Dabei wird auch ein Zusammenhang zu den beiden Einbruchsdiebstählen in die Pfarrhäuser in Demmin und Stavenhagen geprüft. Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich von Altenhagen auffällige Personen oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl oder möglichen tatverdächtigen geben können, richten diese bitte an die Polizei in Malchin unter 03994-231 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Pressemitteilung zum Einbruch in die beiden Pfarrhäuser in Demmin und Stavenhagen:

Am 11.03.2020 wurden der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg zwei Einbrüche in Pfarrhäuser gemeldet.

Dabei ist es in der Zeit vom 10.03.2020 20:00 Uhr bis 11.03.2020 05:40 Uhr zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten der Kirchengemeinde Stavenhagen in der Straße Bei der Kirche gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen haben bislang unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster geöffnet und sich darüber Zugang in die Büroräume des Pfarrhauses verschafft. Zum Stehlgut können noch keine genauen Angaben gemacht werden. Der entstandene Schaden beträgt ca. 700,-EUR.

Zu einem zweiten Einbruch in ein Pfarrhaus ist es in der vergangenen Nacht in der Straße Am Kirchplatz in Demmin gekommen. Auch hier haben sich die Täter gewaltsam Zugang in das Gebäude verschafft und anschließend ein Büro nach Wertgegenständen durchsucht. Angaben zum Stehlgut und zur Schadenshöhe können nicht gemacht werden, da dies erst noch ermittelt werden muss.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung vor Ort und haben die Ermittlungen aufgenommen. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten wird geprüft.

Die Polizei bittet um Unterstützung aus der Bevölkerung. Wer auffällige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte bemerkt hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Malchin unter 03994 - 231 224, der Polizei in Demmin unter 03998- 254 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

