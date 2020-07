Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Radfahrer verletzt - Zeugen für Unfall gesucht.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 17:20 Uhr, war ein 16-jähriger Radler auf dem Radweg an der Barntruper Straße in Richtung Mosebeck unterwegs. An der Kreuzung zur Brokhauser Straße wollte er die Fahrbahn überqueren, um in Richtung Brokhausen zu fahren. Der Fahrer und die Beifahrerin eines aus Richtung Brokhausen kommenden roten Cabriolets, schienen ihn zu bemerken, so dass der Radler die Straße überquerte. Als der rote Wagen plötzlich anfuhr, wollte der 16-Jährige ausweichen und stürzte. Das Cabriolet hielt nicht an und fuhr davon. Die Insassen eines nachfolgenden VW stoppten und kümmerten sich um den leicht verletzten Radler.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverlauf oder auf den Fahrer des roten Cabriolets geben können, sich unter der Rufnummer 05231 6090 zu melden. Auch die beiden Ersthelfer werden als Zeugen gesucht.

