Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfall zwischen PKW und Motorrad

Sehlem (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION WITTLICH ------------------------------------------------------------ Sehlem, 17. April 2020 ------------------------------------------------------------

Unfall zwischen Motorrad und PKW

Am Freitag, 17. April 2020, gegen 18:00 Uhr ereignete sich bei Sehlem ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der PKW-Fahrer, der die L 47 befuhr und auf die L 141 in Richtung Hetzerath fahren wollte, übersah den kreuzenden Motorradfahrer, so dass es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam.

Beide Unfallbeteiligten gaben an keine Verletzungen zu haben, wurden aber vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

------------------------------------------------------------

Polizeiinspektion Wittlich Jürgen Bastgen, PHK Schloßstraße 28 54516 Wittlich Telefon: 06571/926-0 Fax: 06571/926-150 piwittlich@polizei.rlp.de

Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiWittlich Folgen Sie uns auf Instagram https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/ Folgen Sie uns auf Facebook https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

piwittlich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell