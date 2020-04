Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht in Bitburg

Bitburg (ots)

Am Dienstag, 14.04.2020, parkte ein Pkw-Fahrer seinen schwarzen VW Golf 7 im Zeitraum von 16.05 Uhr - 16.19 Uhr, auf dem Parkplatz des LIDL - Marktes in Bitburg. Später stellte er eine Beschädigung an der hinteren rechten Tür fest, die sehr wahrscheinlich auf diesem Parkplatz verursacht worden ist.

Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Telefon 06561-96850.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Otmar Kaufmann

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-9685 25

pibitburg@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesi

dium-trier/polizeidirektion-wittlich/polizeiinspektion-bitburg/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell