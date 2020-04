Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Wittlich (ots)

Heute, 16.04.2020, befährt gegen 16.15 h die 57 jährige Fahrerin eines Hyundai die Trierer Landstraße in Wittlich stadteinwärts. Der 28 jährige Fahrer eines BMW befährt die Trierer Landstraße entgegengesetzt stadtauswärts und möchte in die Straße Klausener Weg nach links abbiegen. Hierbei missachtet der Fahrer des BMW den Vorrang des entgegenkommenden Hyundai, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Pkw kommt. Hierbei werden beide Fahrer leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung mit dem Krankenwagen ins KH Wittlich eingeliefert. Am BMW entstand ein Schaden in Höhe von ca, 2500 EUR, am Hyundai in Höhe von ca. 5000 EUR. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

www.polizei.rlp.de/pi.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell