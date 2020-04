Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrradfahrer nach Sturz ins Krankenhaus eingeliefert

Binsfeld (ots)

Am 15.04.2020 befuhr ein 52-jähriger Fahrradfahrer gegen 17.50 h einen Wirtschaftsweg zwischen Binsfeld und Mulbach. In einer Linkskurve stürzte er infolge eines platten Reifens und verletzt sich so schwer, dass er zur ambulanten Behandlung ins KH Wittlich eingeliefert werden musste. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 EUR.

