POL-KA: (Enzkreis) Remchingen - Feuer durch Defekt an Nachttischlampe

Remchingen (ots)

Vermutlich ein technischer Defekt an einer Nachttischlampe löste am Montagmorgen in einem Kinderschlafzimmer in Darmsbach ein Feuer aus. Glücklicherweise entstand nur geringer Sachschaden, zwei Personen wurden leicht verletzt.

Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand, der gegen 01.30 Uhr im Schlafzimmer eines 15-Jährigen ausbrach, schnell gelöscht werden. Das Gebäude wurde nach derzeitigem Sachstand nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens an Möbelstücken wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der 15-Jährige und seine 34 Jahre alte Mutter mussten in ein Krankenhaus gebracht werden, sie hatten Rauchgas eingeatmet.

