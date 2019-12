Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Bendorf: Unfallflucht in Bendorf -Stromberg

Bendorf (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr am 27.12.2019, ein PKW- Fahrer/in, die Westerwaldstraße in der Ortslage Bendorf-Stromberg in Rtg. Ortsausgang. Im dortigen Kreisverkehr kam das unfallverursachende Fahrzeug, vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne, die es stark beschädigte. Anschließend flüchtete das unfallverursachende Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An der Unfallstelle konnten mehrere Fahrzeugteile festgestellt werden, die möglicherweise zu einem Volkswagen (VW) gehören. Die Beschädigung wurde hiesige Dienststelle gegen 23:44 Uhr gemeldet. Personen die Hinweise zum dem flüchtigen Verursacher oder zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bendorf unter der 02622-94020 oder pibendorf@polizei.rlp.de zu melden.

