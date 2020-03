Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Aufmerksamer Nachbar verhindert Einbruch in Gartenhütte - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein aufmerksamer Nachbar hat am Dienstagabend kurz vor 23 Uhr einen Einbruch in eine Gartenhütte im Schaffnereiweg im Stadtteil Lützelsachsen verhindert. Der Zeuge hatte laute Geräusche vernommen und aus dem Fenster geschaut. Dort beobachtete er einen Mann, der versuchte mit einem Spaten die Türe der Gartenhütte seines Nachbarn aufzubrechen. Als er den Täter ansprach, flüchtete dieser über die Etzwiesenstraße in Richtung Bachwiesenstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos.

Beschreibung: Mann, ca. 35 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schwarze Haare, Schnurbart. Er trug eine schwarze Jacke mit Pelz

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

