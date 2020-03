Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Tödlicher Verkehrsunfall - Rollstuhlfahrerin stürzt in Linienbus - Pressemitteilung Nr. 1

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in der Hauptstraße zu einem tragischen Unfall in einem Linienbus. Kurz vor 15 Uhr geriet der Rollstuhl einer Seniorin während der Busfahrt ins Rollen, woraufhin diese zu Fall kam. Bei dem Sturz verletzte sich die Frau so schwer, dass sie noch am Unfallort verstarb. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Heidelberg zum Unfallhergang dauern derzeit an.

