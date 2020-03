Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Gartenstadt: Bei Einbruch in Kiosk Zigaretten und Tabak erbeutet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Drei bislang unbekannter Täter brachen am Dienstagmorgen um 3.10 Uhr in einen Kiosk in der Donarstraße ein. Nachdem sie die verschlossene Eingangstüre aufgehebelt hatten, gelangten sie in Innere. Dort wurden Zigaretten und Tabak in noch nicht ermitteltem Wert gestohlen. Ein Zeuge verständigte die Polizei, eine sofort eingeleitete Fahndung mit sechs Streifenfahrzeugen verlief erfolglos. Die Höhe des Sach- und Diebstahlsschadens steht noch nicht endgültig fest, der Kioskbesitzer wurde informiert.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1.Blonde Haare, bekleidet mit dunkler Jogginghose und einem beschrifteten dunklen Pullover

2. Korpulente Statur, bekleidet mit dunkler Jogginghose, grauem Pullover, trug ein schwarzes Tuch vor dem Mund

3. Lediglich bekannt, dass er schwarze Kleidung trug.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/777690 beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell