Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mögliche Brandstiftung - Hinweise gesucht

Mutterstadt (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, wurde im Waldgebiet zwischen Mutterstadt und Schifferstadt, entlang der Landstraße 524, in Nähe eines Waldweges, ein Brand gemeldet. Das Feuer neben einem Baum wurde durch einen Outdoor-Kocher verursacht. Aufgrund der Spuren- und Sachlage wird eher von einer versuchten Brandstiftung statt unsachgemäßem Umgang ausgegangen. Durch die rechtzeitige Entdeckung und rasche Löschung durch die Feuerwehr war noch kein nennenswerter Schaden entstanden. Hinweise auf den oder die Verursacher bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder Email pischifferstadt@polizei.rlp.de.

