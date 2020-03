Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/ BAB 5: Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen im Baustellenbereich - Kilometerlanger Stau

St. Leon-Rot/ BAB 5 (ots)

Nach einem Auffahrunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen am Dienstagmorgen auf der A 5 bei St. Leon-Rot bildete sich ein kilometerlanger Rückstau. Ein 28-jähriger Mann war gegen 8.40 Uhr mit seinem Sprinter auf der linken Fahrspur der A 5 in Richtung Heidelberg unterwegs. Im Baustellenbereich fuhr er einem BMW, der gerade auf den linken Fahrstreifen wechselte, und einem Toyota auf der linken Fahrspur auf und schob diese gegen drei davor fahrende Autos auf. Alle Fahrzeuge mussten zuvor staubedingt abbremsen. Sämtliche Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Zwei der beteiligten Fahrzeuge wurden jedoch so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die Autobahn in Fahrtrichtung Heidelberg bis ca. 10.30 Uhr gesperrt. Es ergab sich ein Rückstau von bis zu 11 Kilometern Länge.

