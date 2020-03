Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch-Frauenweiler/BAB 6: Nach Verkehrsunfall A 6 in Richtung Mannheim gesperrt - Pressemeldung Nr. 1

Wiesloch-Frauenweiler/BAB 6 (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der A 6 in Höhe Frauenweiler ist die Richtungsfahrbahn Mannheim derzeit voll gesperrt. Gegen 10.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem sich nach derzeitigem Informationsstand ein Pkw überschlagen hat. Inwiefern dabei Personen zu Schaden kamen, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Unfallaufnahme dauert an.

