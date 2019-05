POL-IZ: 190508.5 Dellstedt: Streit und Trunkenheit

Polizeidirektion Itzehoe

Im Zuge eines Streits hat sich ein Dithmarscher am Dienstag mehrfach in ein Auto gesetzt und betrunken seine Runden gedreht. Letztlich ließen Beamte ihn pusten und ordneten eine Blutprobenentnahme an.

Am Abend kam es an einer Dellstedter Anschrift zu einer Auseinandersetzung. Einer der Beteiligten begab sich im Verlauf in ein Auto und fuhr zunächst davon. Kurz darauf kehrte der Mann zurück und griff seine Frau an. Der Sohn stellte sich dazwischen und verhinderte bis zum Eintreffen der Polizei weitere Übergriffe. Ein Atemalkoholtest bei dem Beschuldigten ergab einen Wert von 1,3 Promille - der 54-Jährige musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen. Laut Zeugenaussagen war der Dithmarscher bereits am Nachmittag alkoholisiert mit einem Wagen unterwegs gewesen. Er muss sich nun wegen der Körperverletzung, und der Trunkenheit verantworten. Den Führerschein des Mannes stellten die Einsatzkräfte sicher.

