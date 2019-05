Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190508.2 Heide: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Heide (ots)

Dienstagabend hat ein Autofahrer in Heide aufgrund der tiefstehenden Sonne eine die Fahrbahn überquerende Fußgängerin übersehen und ist mit ihr zusammengestoßen. Die Frau erlitt schwere Verletzungen.

Gegen 18.15 Uhr war ein 69-Jähriger mit einem Renault auf der Weddingstedter Landstraße in Richtung der Husumer Straße unterwegs. Er beabsichtigte, bei für ihn geltendem Grünlicht, nach links auf die Husumer Straße zu fahren. Dabei übersah er, geblendet durch die Sonne, eine Seniorin, die mit einem Rollator die Husumer Straße in Richtung Weddingstedter Landstraße überquerte. Für die Geschädigte zeigte die Ampel ebenfalls Grün. Der Autofahrer erfasste die 94-Jährige, die schwer verletzt in ein Krankenhaus kam. An dem Wagen des Verursachers entstand keinerlei Schaden.

Merle Neufeld

