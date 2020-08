Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 310820-716: Diebstahl auf Pferdeweide

Nümbrecht (ots)

Von einer Pferdeweide in der Straße "Rolandsborn" in Nümbrecht-Prombach haben Unbekannte am Wochenende 60-70 Absperrgitter der Umzäunung, sechs Holzpfähle und 20 Isolatoren gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich im Tatzeitraum zwischen Samstag 20 Uhr und Sonntagmorgen (30. August) 10 Uhr.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

