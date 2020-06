Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Wechselfallenbetrug in Wilhelmshaven - Täter konnte flüchten - Polizei bittet um Zeugenhinweise und rät zur erhöhten Aufmerksamkeit und Vorsicht

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagabend, 09.06.2020, kam es in der Innenstadt in Wilhelmshaven zu einem Wechselfallenbetrug. Gegen 18:10 Uhr meldete sich ein Mitarbeiter eines Textilgeschäftes aus der Rheinstraße bei der Polizei und teilt mit, dass es soeben zu einem Wechselfallenbetrug gekommen sei. Den am Einsatzort eintreffenden Beamten erzählt der Mitarbeiter, dass er an der Kasse stand, als gegen 18:00 Uhr ein älterer Herr mit einem T-Shirt zu ihm gekommen sei, das er erwerben wollte. Das für 4,99 EURO zu erwerbende T-Shirt sollte 4,99EUR kosten, was der Unbekannte mit einem 50 EURO-Schein bezahlen wollte. Als der Mitarbeiter den Schein annahm und das Wechselgeld übergeben wollte, muss der Unbekannte den 50er zurückgenommen und stattdessen das Wechselgeld zurückgegeben haben. Das Wechseln des Geldes sei sehr schnell geschehen und das Geld sei mehrfach hin und her gereicht worden. Schlussendlich habe der Mann gesagt, dass er das T-Shirt doch nicht mehr kaufen wolle und verließ den Laden mit dem betrügerisch erlangten Geld, Als der Mitarbeiter realisierte, was geschehen ist, sei es bereits zu spät gewesen. Trotz sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei keinen Verdächtigen mehr feststellen. Der Täter soll etwa 60 Jahre alt und 180 cm groß gewesen sein, außerdem eine stämmige Statur gehabt und zur Tatzeit eine Schirmmütze und eine braune Kunstlederjacke getragen haben. Zeugen, die ergänzende Angaben, insbesondere zur beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang rät die Polizei vorsichtig zu sein. Wenn Unbekannte beim Geldwechseln oder Bezahlen versuchen, Angestellte zu verunsichern: "Will eine Person eine verhältnismäßig günstige Ware mit einem 50er bezahlen, sollte man auf jeden Fall besonders vorsichtig und skeptisch sein!" betont Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. "Hier sollte man Ruhe bewahren, sich nicht verwirren lassen und im Zweifelsfall sofort die Polizei verständigen" Erhöhte Vorsicht und Aufmerksamkeit für das an den Kassen eingesetzte Personal ist besonders dann geboten, wenn sich z.B. bei Wechsel- oder Bezahlvorgängen immer wieder der Wunsch des vermeintlichen Kunden ändert und das Personal ggf. auch unter Beteiligung einer zweiten Person, abgelenkt wird.

