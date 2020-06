POL-WHV: Fast 45 Jahre Dienst für das Land Niedersachsen - Verabschiedung von Andreas Harbers - 2 Fotos

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Varel

"Fast 45 Jahre Dienst für das Land Niedersachsen, davon über 20 Jahre Ermittler beim Kommissariat in Varel - was für eine lange und wertvolle Zeit für die es gilt DANKE zu sagen!" Mit diesen Worten dankte der Leiter des Polizeikommissariats (PK), Rainer Schönborn, Kriminalhauptkommissar Andreas Harbers, der in seinen wohlverdienten Ruhestand versetzt wurde. In einer kleinen Feierstunde wurde Andreas Harbers von dem Dienststellenleiter und seinem Vertreter, Manfred Schulz, zu Hause verabschiedet. Trotz der Corona -Einschränkungen, lies es sich eine kleine Abordnung langjähriger Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus dem Kriminal- und Ermittlungsdienst nicht nehmen, sich auch bei ihrem treuen Weggefährten "Harpo" zu verabschieden. Aufgrund des schönen Wetters konnte die "Veranstaltung" draußen im Garten stattfinden, so dass der Mindestabstand auf jeden Fall eingehalten werden konnte. "Über 20 Jahre im Kriminal-und Ermittlungsdienst tätig und Erfahrungen, u.a. in den Deliktsbereichen Eigentum, Betrug, Kinderpornografie und Sexualstraftaten! Du bist wahrhaftig ein Allrounder!" so die dankenden und wertschätzenden Worte von Schönborn. Schönborn, der im Oktober 1975 zusammen mit Harbers bei der Polizei angefangen ist, würdigte "Harpo" als ruhigen, besonnenen, aber auch akribischen Polizeibeamten, den so schnell nichts aus der Ruhe bringen konnte. Andreas Harbers versah seit dem 01.10.1994 beim PK Varel seinen Polizeidienst und hatte im November 2018 auf dem Weg zur Dienststelle einen schweren, nichtverschuldeten Verkehrsunfall. Bei diesem Verkehrsunfall wurde er schwerverletzt und hat sich - Gott sei Dank - einigermaßen von seinen Verletzungen erholt und kann in seinem neuen Lebensabschnitt seine kleine Enkeltochter genießen. "Die Kleine ist eine ganz besondere Herausforderung für mich - eine Zeit, auf die ich mich sehr freue!" betonte Andreas Harbers bei seiner Verabschiedung.

