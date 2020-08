Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Ausgelöster Rauchmelder, Mittelstr.

Schwelm (ots)

Am frühen Samstagabend (29.08.2020) wurde die Feuerwehr um 18:31 Uhr mit dem Stichwort "Ausgelöster Rauchmelder" in die Mittelstr. alarmiert.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen ausgelösten Rauchmelder in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Rauch oder Feuer gab es nicht, der Melder hatte wahrscheinlich in Folge eines technischen Defektes einen Fehlalarm ausgelöst. Er wurde deaktiviert und die Einsatzstelle an die Mieterin der Wohnung übergeben.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 11 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Der Einsatz war nach etwa 30 Minuten beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schwelm

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02336 916800

E-Mail: feuerwehr@schwelm.de

www.feuerwehr-schwelm.de

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell