Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Weisenau - Straßenverkehrsgefährdung durch deutlich überhöhte Geschwindigkeit, Zeugen gesucht!

Mainz (ots)

Am Montagabend gegen 20:00 Uhr kommt es im Bereich der Lorenz-Diehl-Straße zu einer gefährlichen Situation im Straßenverkehr. Dabei befährt die Fahrerin eines dunklen Audis die Lorenz-Diehl-Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. In diesem Zusammenhang gefährdet sie den Zeugen. In dieser Straße lässt die Frau eine weitere Person ins Fahrzeug steigen und entfernt sich dann erneut mit zu hoher Geschwindigkeit. Der Zeuge kann die Fahrerin wie folgt beschreiben:

- weiblich

- dunklerer Teint

- braune, lange Haare

- ca. 25-35 Jahre alt.

Die Polizeiinspektion Mainz 1 ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und bittet daher um Zeugenhinweise.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

