Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Finthen - Straßenverkehrsgefährdung durch rücksichtslose Fahrweise, Zeugen gesucht!

Mainz (ots)

Am Mittwochmittag der letzten Woche kommt es gegen 12:15 Uhr im Bereich Flugplatzstraße in Finthen zu mehreren riskanten Fahrmanövern durch einen auffälligen Sportwagen. Ein Zeuge gibt an, dass er soeben von einem schwarzen BMW i8 bei einem gefährlichen Überholmanöver geschnitten wurde. Danach kann er beobachten, wie das Fahrzeug auf der Saarstraße in Richtung Stadteinwärts mehrere Fahrzeuge rücksichtslos überholt. Im Bereich der Auffahrt Gonsenheim werden weitere Fahrzeuge rechts überholt. Im Anschluss fährt das Fahrzeug weiter Richtung Innenstadt, kann dort aber nicht mehr angetroffen werden. Die Polizeiinspektion Mainz 3 ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und bittet daher um Zeugenhinweise.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

