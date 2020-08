Feuerwehr Schwelm

FW-EN: PKW in Zaun gefahren

Schwelm (ots)

Die Feuerwehr Schwelm wurde am 14.08.2020 um 12:05 mit der Meldung "PKW in Zaun gefahren" in die Steinwegstraße alarmiert. Dort war eine Person aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und über den Bürgersteig in den Betonpfosten eines Zauns gefahren. Bei Eintreffen wurde die Person bereits durch einen zufällig anwesenden Feuerwehrmann betreut und versorgt. Die Einsatzstelle wurde abgesichert, das Fahrzeug aus dem Zaun geschoben und die verunfallte Person an den Rettungsdienst übergeben. Vor Ort waren 14 Kräfte inklusive Rettungsdienst, weitere 9 Personen befanden sich in Bereitstellung auf der Wache, der Einsatz war um 13:05 Uhr beendet.

