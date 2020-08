Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Verkehrsunfall auf der BAB1 zwischen Transporter und PKW

Schwelm (ots)

In der Nacht vom 09. auf den 10.08. wurde die Feuerwehr Schwelm um 01:11 Uhr mit dem Stichwort "Verkehrsunfall mit Sprinter" auf die BAB1 gerufen. In Höhe der Abfahrt Gevelsberg war es zu einem Unfall zwischen einem Sprinter und einem Audi gekommen, die Polizei war bereits vor Ort und hatte ein Vollsperrung der Autobahn vorgenommen. Die Polizei wurde bei der Sicherung der Einsatzstelle unterstützt und die verunfallten Personen nach notärztlicher Sichtung mit RTWs in ein Hagener und ein Schwelmer Krankenhaus gebracht. Die Autobahn wurde gereinigt und durch die Autobahnpolizei wieder freigegeben. Alarmiert waren die Hauptamtlichen Kräfte und die Freiwilligen Kräfte der Löschzüge Stadt und Linderhausen, vor Ort waren 33 Kräfte inklusive Rettungsdienst. Der Einsatz war um 02:40 Uhr beendet.

