Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Eine verletzte Person bei umgestürztem Bagger

Am Montag den 20.07.2020 wurde die Feuerwehr Schwelm um 10:35 Uhr mit dem Stichwort "eingeklemmte Person unter umgestürztem Bagger" in die Metzerstraße alarmiert. Auf Grund der Meldung wurden die hauptamtlichen Kräfte und die ehrenamtlichen Kräfte der Tagesmelderschleife, die Hausbesatzung und der Rettungsdienst alarmiert, die dann mit acht Fahrzeugen und 29 Kräften ausrücken. Vor Ort stellte sich dann raus, dass ein Minibagger bei Bauarbeiten umgekippt und der Baggerführer kurzzeitig eingeklemmt war. Der Arbeiter wurde rettungsdienstlich versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der Einsatz konnte für die Feuerwehr um 11:25 Uhr beendet werden.

