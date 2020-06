Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Betriebsame Schicht bei der Feuerwehr Schwelm

Schwelm (ots)

Los ging es am Samstagmittag um 12.27 Uhr mit der Beseitigung von Kraftstoff, der im Rahmen einer Sachbeschädigung an einem parkenden PKW in der Pastor-Nonne-Straße vergossen wurde. Der Kraftstoff wurde mit Bindemittel behandelt, der Einsatz war um 13:20 beendet.

Weiter ging es um 13:44 Uhr mit einem ausgelösten Heimrauchmelder in der Kaiserstraße. Vor Ort konnte keine Feststellung gemacht werden, sodass schnell Entwarnung gegeben werden konnte und der Einsatz um 14:30 Uhr beendet war. Eingesetzt waren hier die hauptamtlichen Kräfte, der Einsatzführungsdienst und die ehrenamtlichen Kräfte der Hausbesatzung und des Löschzuges Stadt mit 10 Leuten, weitere Kräfte waren an der Wache in Bereitstellung.

Eine weitere Ölspur wurde von 18:19 - 19:00 Uhr im Bereich Untermauerstraße im Abbiegebereich zur Obermauerstraße beseitigt.

Parallel dazu wurde um 18:48 Uhr ein brennendes Lagerfeuer im Bandwirker Weg gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer schon gelöscht worden, sodass sie nicht tätig werden musste. Insgesamt waren sieben Leute im Einsatz, der um 19:30 Uhr beendet war.

Um 01:13 Uhr wurde die Feuerwehr erneut alarmiert. Passanten hörten in der Potthoffstraße einen Heimrauchmelder. Vor Ort hatte der Melder im Treppenraum ausgelöst, es konnte keine Feststellung gemacht werden. Um 01:45 Uhr war der Einsatz beendet, eingesetzt waren die hauptamtlichen Kräfte, der Einsatzführungsdienst und die ehrenamtlichen Kräfte der Hausbesatzung und des LZ Stadt mit acht Personen zuzüglich Rettungsdienst und Wachbereitschaft.

Zu guter Letzt ging es um 05:06 Uhr abermals in den Bandwirker Weg zu einer Rauchentwicklung. Von der Feldstraße war Brandgeruch gemeldet worden, welcher von einem bestimmungsgemäßen Grillfeuer ausging. Hier waren die hauptamtlichen Kräfte, der Einsatzführungsdienst, ehrenamtliche Kräfte der LZ Stadt und Winterberg mit 17 Kräften eingesetzt. Der Einsatz war um 05:45 Uhr beendet.

