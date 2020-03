Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Tempomessungen in Gifhorn

Gifhorn (ots)

Gifhorn 06.03. - 08.03.2020

Mehrere Temposünder wurden am vergangenen Wochenende in Gifhorn von der Polizei aus dem Verkehr gezogen.

Am Freitagabend gegen 23 Uhr postierten sich die Beamten mit der Lasermesspistole an der Braunschweiger Straße, in Höhe des Parkplatzes der Firma Conti-Teves. Bis 0.30 Uhr rasten vier Autofahrer mit Tempo 74, 79, 81 und 97 bei erlaubten 50 km/h an der Messstelle vorbei.

Ein weiterer Kontrollort war die Gifhorner Osttangente (K114). Dort bauten die Polizisten am Sonntag zwischen 20.50 Uhr und 22.10 Uhr, in Höhe der Einmündung zum Lehmweg, ihr Tempomessgerät auf. Bei erlaubten 70 km/h erwischten die Beamten auch an dieser Stelle vier Raser mit Geschwindigkeiten von 94, 96, 119 und 134 km/h.

Allen Temposündern drohen nun empfindliche Bußgelder, Punkte in Flensburg und teilweise Fahrverbote.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell