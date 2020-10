Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht auf der Nina-Winkel-Straße

Borken (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen geparkten Audi und richtete Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro an. Der geparkte Wagen stand in der Zeit von 08:40 Uhr bis 09:00 Uhr auf dem ALDI-Parkplatz an der Nina-Winkel-Straße und wurde hinten rechts beschädigt. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Borken (Telefon 02861 / 900-0) zu melden.

